Маріуполь обстріляли з боку Широкиного

Про це пише 0629.

"12:06 На Східному чути мінометний залп", "Знову стріляють! Тремтять шибки", - повідомляють маріупольці.

За словами очевидців, вогонь ведуть терористи з боку селища Широкине. Імовірно з "Граду" і мінометів.

Читайте такожМаріуполь оговтується після обстрілу "Градами" (фоторепортаж)Годину тому на "Східному" також було чути залпи, але вони були менш чіткими.

Як повідомили 0629 штабу територіальної оборони, сьогодні було двічі обстріляне селище Гнутово. Щойно закінчився останній обстріл. Найімовірніше, саме його і чули жителі Лівобережжя.

"На Східному ситуація спокійна", - наголосили у штабі.