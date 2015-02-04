Українські військові эвакуюють мирних жителів Луганщини на своїй техніці - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, 3 лютого із сел. Кримського Новоайдарського району військові вивезли 35 жителів з особистими речами. Для евакуації застосували броньовані «Крази». Частину людей розмістили в одній зі шкіл Новоайдарського району, частина жителів оселилася у своїх родичів і знайомих.

Сьогодні, 4 лютого, якщо буде вогневе затишшя, вивозити людей із Кримського продовжать.

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Проведена евакуація також зі Стахановця (передмістя Золотого-3), який перебуває під постійними обстрілами. За останні дні звідси на тентованих «Уралах» вивезли близько 500 людей (у тому числі дітей), залишилися лише пенсіонери, які відмовляються покидати свої будинки.

Військову техніку і рятувальників для евакуації підключають, коли з населеного пункту не можна виїхати через обстріли та закриті дороги. В інших випадках люди виїжджають на безпечні території на власному або рейсовому транспорті.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) заявило про вивезення з прифронтових населених пунктів 109 дітей.