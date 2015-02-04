Сили АТО знищили підрозділ з 16 танків бойовиків під Дебальцевим (фоторепортаж)

Перекинутий в район Дебальцевого зведений танковий підрозділ бойовиків із 16 танків (прибув з району н. п. Красний Луч) після участі у тридобових боях виявився фактично розгромленим.

Про це повідомляється на сайті групи Інформаційний опір.

"7 танків було підбито в першу добу наступу, 4 танки втрачено в ході ударів української артилерії протягом наступних двох діб, ще 3 танки вийшли з ладу з різних причин, на сьогодні у строю залишилося всього 2 машини, при цьому 3 танки з числа підбитих раніше бойовики намагаються евакуювати для відновлення", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на групу Інформаційний опір, у район Дебальцевського плацдарму противник додатково перекинув 18 танків, 23 бойових броньованих машини та близько 55 одиниць критого вантажного автотранспорту.

Раніше перекинутий у район Дебальцевого зведений танковий підрозділ бойовиків з 16 танків після участі у тридобових боях виявився фактично розгромленим.