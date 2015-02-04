З Дебальцевого сьогодні вивезли 168 чоловік

Як повідомляє прес-служба МВС України, за словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, сьогодні правоохоронці евакуювали з міста 168 осіб.

Під час виїзду з Дебальцевого колона потрапила під артилерійський обстріл.

Читайте такожУ Дебальцевому з-під завалів будинку врятували 3 осіб, що провели там 4 дні«10-12 снарядів лягли десь в 300 метрах від нас. Вирвались на швидкості. Одним словом, попри все, зберігаємо бадьорість духу і віру в перемогу, працюємо», – зазначив Шкіряк.