З Дебальцевого сьогодні вивезли 168 чоловік
21:18, 04 лютого 2015Війна
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Підрозділи МВС та ДСНС роблять все можливе задля порятунку людей, надаючи допомогу тим, хто хоче виїхати, а також забезпечують всім необхідним громадян, які відмовляються залишити Дебальцеве.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба МВС України, за словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, сьогодні правоохоронці евакуювали з міста 168 осіб.
Під час виїзду з Дебальцевого колона потрапила під артилерійський обстріл.
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