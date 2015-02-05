Сили АТО знищили підрозділ ЗС РФ з технікою в районі Дебальцевого - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Відзначені множинні ураження цілей (аж до детонації боєкомплекту озброєнь терористів в окремих випадках - Кринка, північ Єнакієвого, Брянка, Софіївка та ряд інших напрямів). Зокрема, в районі н. п. Брянка українською артилерією були накриті позиції резервного підрозділа ЗС РФ з бойовою технікою, відзначалися численні детонаційні вибухи», - повідомляє Тимчук.

У той же час, за інформацією ІС, в районі Макіївки відзначається розгортання двох батальйонних тактичних груп бойовиків. Одна група укомплектована російськими військовослужбовцями, друга, гірше озброєна і оснащена - місцевими бойовиками.

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«Всього у складі двох БТГ 18 танків, 42 ББМ (БТР, БМП і МТ-ЛБ), близько 30 одиниць автотранспорту. «Російській» БТГ придана батарея РСЗВ (6 установок) і батарея 122-мм гаубиць Д-30 (6 гармат)», - пише Тимчук.

Тим часом, також фіксується перекидання на південно-східні окраїни Горлівки російських найманців, замаскованих «під ополчення». Поповнення доставляється автотранспортом, очікується прибуття бронетехніки для даного підрозділу.