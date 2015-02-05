Терористи вночі обстріляли Сартану в Маріуполі, повідомляється про 15 прямих влучань у будинок

Попередньо відомо, що було 15 прямих попадань в будинку, пише 0629.

Сьогодні в 08:00 міський голова Юрій Хотлубей зібрав оперативну нараду.

Як повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий, сьогодні вночі двічі був обстріляний населений пункт Сартана.

На своїй сторінці у "Фейсбук" радник народного депутата Сергія Тарути Костянтин Батозський о 07:20 повідомив, що в цей час був обстріляний населений пункт Сартана. "Обстріл Сартани. Тільки що. 15 прямих попадань в будинки. Перебиті газопроводи і ЛЕПи. Щодо жертв поки інформації немає", - написав він.

Читайте такожБойовики в районі Маріуполя ведуть обстріл передових позицій сил АТОЗа даними кореспондента видання, який перебуває на місці подій, обстрілу зазнала вулиця Крайня. Саме те місце, яке було обстріляно 20 січня, коли було зруйновано близько 10 будинків.

Попередньо жертв серед мирного населення немає.

Як повідомили військові, обстрілу зазнав блокпост селища Сартана. Вогонь вівся прицільно, працював коригувальник. Постріли здійснювалися з "Граду". Втрат серед військовослужбовців немає. Був пошкоджений КамАЗ, у якого повністю згоріли шини.

Мер Маріуполя, представники прокуратури та ОБСЄ виїхали в Сартану.