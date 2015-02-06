ЗМI: Під Донецьком обміняли вісім поранених бійців АТО на дев'ятьох бойовиків

Обмін відбувся за принципом "всіх на всіх", повідомляє ТСН. Українських військових обміняли на дев'ятьох затриманих бойовиків.

Зазначається, що шестеро з восьми звільнених з полону - це захисники Донецького аеропорту. Всі звільнені бійці мають поранення. Троє з них потребують особливого медичного догляду – їх забирали спеціальні машини швидкої допомоги.

Читайте такожУкраїнські військові під донецьким аеропортом взяли в полон 7 бойовиків Серед полонених терористів було двоє найманців із Росії. Всі бойовики, котрі утримувалися українськими силовиками, заявили, що вони у задовільному стані. Обмін здійснювався центром обміну полонених при СБУ спільно з Міноборони України в буферній зоні поблизу Донецька.