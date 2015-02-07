Терористи з «Градів» обстріляли Гнутово, постраждала місцева мешканка
15:00, 07 лютого 2015Війна
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Під час обстрілу снаряди влучали в житлові будинки
REUTERS
Сьогодні о 5.20 терористи з РСЗВ БМ-21 «Град» відкрили вогонь по Гнутовому і контрольному пункту, що знаходиться в цьому районі.
Постраждала місцева жителька.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час обстрілу снаряди влучали у житлові будинки. В одному з них прикордонники почули крики.
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Діставшись будинку, прикордонники під завалами знайшли літню жінку, яка перебувала у шоковому стані. Її доправили до бліндажу на контрольний пункт та викликали швидку допомогу.
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