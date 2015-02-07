СБУ: Росія приховує загибель своїх військових в Україні, підміняючи документи загиблих

Служба безпеки України викрила схему приховування фактів загибелі військових Російської Федерації в Україні, повідомляє прес-служба СБУ.

«Контрозвідка СБУ здобула докази військової агресії Росії на сході Україні. Росія намагається приховати від свого народу факти загибелі громадян Російської Федерації в Україні. Для цього російське командування впровадило злочинну схему підміни документів на тіла загиблих росіян, які з травня 2014 року направляються з України до спеціально створеного центру у Ростові-на-Дону. На військовому жаргоні − «Вантаж-200», − повідомили в СБУ.

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Також повідомляється, що 4 лютого СБУ вдалося перехопити розмову відповідального за відправку «вантажу-200» по Південному федеральному округу Росії, російського офіцера з позивним «Вождь» із представником «ДНР» Беззаконним ВВ.