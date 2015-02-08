За добу бойовики майже 40 разів атакували позиції сил АТО
Протягом ночі, з 7-го на 8 лютого, бойовики 39 разів вели вогонь по позиціях українських військових.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebok.
"Вчергове, противник основний вогневий удар сконцентрував на Дебальцівському напрямку. Чотири рази саме місто зазнало обстрілів з ГРАДів та мінометів. Крім того бойовики стріляли по Чернухіно, Новогригорівці та Малоорлівці", - йдеться в повідомленні.
По 10 обстрілів зафіксовано на Луганському і Донецькому напрямках.
Читайте такожСьогодні бойовики 68 разів обстріляли українських військових - штаб АТОТут найбільше постраждали Кримське, Станиця Луганська по яких вели вогонь з танків та артилерії. Також, вогневого ураження зазнали Богданівка та Красногорівка.
Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики тричі з "Градів" обстріляли Новоселівку.
"Українські військові на удари ворога відповіли артилерійським вогнем та примусили противника припинити обстріли мирних населених пунктів", - додали у прес-центрі.