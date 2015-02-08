За добу бойовики майже 40 разів атакували позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebok.

"Вчергове, противник основний вогневий удар сконцентрував на Дебальцівському напрямку. Чотири рази саме місто зазнало обстрілів з ГРАДів та мінометів. Крім того бойовики стріляли по Чернухіно, Новогригорівці та Малоорлівці", - йдеться в повідомленні.

По 10 обстрілів зафіксовано на Луганському і Донецькому напрямках.

Читайте такожСьогодні бойовики 68 разів обстріляли українських військових - штаб АТОТут найбільше постраждали Кримське, Станиця Луганська по яких вели вогонь з танків та артилерії. Також, вогневого ураження зазнали Богданівка та Красногорівка.

Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики тричі з "Градів" обстріляли Новоселівку.

"Українські військові на удари ворога відповіли артилерійським вогнем та примусили противника припинити обстріли мирних населених пунктів", - додали у прес-центрі.