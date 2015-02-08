Сили АТО за добу знищили 70 бойовиків та 14 одиниць техніки
09:55, 08 лютого 2015Війна
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У ході збройних протистоянь з українськими військовими бойовики зазнали суттєвих втрат.
REUTERS
Прес-центр АТО повідомляє, що, за даними розвідки, за минулу добу силовики знищили 14 одиниць військової техніки та 70 терористів.
"Близько 20 злочинців отримали поранення. Серед знищеної техніки 4 танка, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 «ГРАД», дві самохідні артилерійські установки, чотири автомобілі", - йдеться в заяві.
Читайте такожЗа добу бойовики майже 40 разів атакували позиції сил АТОКрім того, зазначається, що в районі населеного пункту Фащівка відбулась збройна сутичка між так званими «козаками ополчення» та військовослужбовцями Російської Федерації.
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