Сили АТО за добу знищили 70 бойовиків та 14 одиниць техніки

Прес-центр АТО повідомляє, що, за даними розвідки, за минулу добу силовики знищили 14 одиниць військової техніки та 70 терористів.

"Близько 20 злочинців отримали поранення. Серед знищеної техніки 4 танка, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 «ГРАД», дві самохідні артилерійські установки, чотири автомобілі", - йдеться в заяві.

Читайте такожЗа добу бойовики майже 40 разів атакували позиції сил АТОКрім того, зазначається, що в районі населеного пункту Фащівка відбулась збройна сутичка між так званими «козаками ополчення» та військовослужбовцями Російської Федерації.