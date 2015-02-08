Бойовики обстріляли околиці Маріуполя: загинув один військовий, двоє поранені

Про це повідомив прес-офіцер сектору ”М” Дмитро Чалий, маріупольський сайт «0629».

”Під час обстрілу Новоселівки вогонь вівся як по позиціях ЗСУ, так і по житлових будинках. Один військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення. Інформація про руйнування і жертви в селищі з`ясовується. На 9 ранку інформації про напади на позиції ЗСУ в секторі ”М” немає. Ситуація контролюється”, - сказав Чалий.

Читайте такожУ Маріуполі чути канонаду: бойовики обстрілюють ПавлопільЗа його словами, сьогодні, починаючи з 05.10, з різних видів зброї терористами було обстріляно Гнутове, Ніколаєвку і Новоселівку.