Силовики захопили у бойовиків кілька російських вогнеметів ”Шмель”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Зокрема, за даними відомства, позаминулої ночі неподалік населеного пункту Рідкодуб сталось бойове зіткнення військовослужбовців Збройних сил України з бойовиками, в результаті якого українські бійці захопили кілька реактивних піхотних вогнеметів «Шмель».

У МОУ підкреслили, що ”такий вид зброї використовується лише збройними силами Російської Федерації. Відповідно до маркування, цей вогнемет було виготовлено у 2000 році”.

Читайте такожСили АТО за добу знищили 70 бойовиків та 14 одиниць технікиПри цьому зазначається, що українські підрозділи майже після кожного бою отримують трофеї, виготовлені російським оборонпромом. Це і стрілецьке озброєння, і специфічне обладнання, і навіть танки та бойові машини. Все це є ще одним доказом російського сліду в ескалації збройного конфлікту на сході України, підкреслюється в повідомленні.