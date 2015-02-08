На Донеччині з-під обстрілів бойовиків за добу вивезли 359 мирних жителів
За минулу добу із населених пунктів Донецької області, які постійно обстрілюють ся терористами, вивезли 359 мирних жителів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
”За вчорашній день з небезпечних районів Донецької області було вивезено 359 людей, зокрема, 41 дитину та 2 особи, що не можуть самостійно пересуватись. З Дебальцевого, Новогригорівки, Комуни, Миронівського, Красного Пахаря було вивезено 262 людини. Також з селища Чорнухине виїхали 67 людей, з Авдіївки – 30”, - сказав Лисенко.
Читайте такожІз зони АТО евакуювали вже більше 4,5 тисяч мирних жителівЗагалом, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за 12 днів із зони АТО вивезли 4 тис. 344 людини, з них 845 дітей та 80 людей, які не можуть самостійно пересуватись.
У ДСНС зазначили, що на залізничних вокзалах міст Слов’янськ та Костянтинівка створені транзитні пункти для зустрічі людей. Після цього людей доправляють в інші регіони України для їх тимчасового проживання. Особи, які переміщуються, безкоштовно забезпечуються квитками для проїзду в межах України.