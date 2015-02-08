На Донеччині з-під обстрілів бойовиків за добу вивезли 359 мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

”За вчорашній день з небезпечних районів Донецької області було вивезено 359 людей, зокрема, 41 дитину та 2 особи, що не можуть самостійно пересуватись. З Дебальцевого, Новогригорівки, Комуни, Миронівського, Красного Пахаря було вивезено 262 людини. Також з селища Чорнухине виїхали 67 людей, з Авдіївки – 30”, - сказав Лисенко.

Читайте такожІз зони АТО евакуювали вже більше 4,5 тисяч мирних жителівЗагалом, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за 12 днів із зони АТО вивезли 4 тис. 344 людини, з них 845 дітей та 80 людей, які не можуть самостійно пересуватись.

У ДСНС зазначили, що на залізничних вокзалах міст Слов’янськ та Костянтинівка створені транзитні пункти для зустрічі людей. Після цього людей доправляють в інші регіони України для їх тимчасового проживання. Особи, які переміщуються, безкоштовно забезпечуються квитками для проїзду в межах України.