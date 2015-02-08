У Донецьку прогримів потужний вибух, ударна хвиля пройшла по всьому місту (відео)

Про це Сегодня повідомили місцеві жителі.

"Мій дев'ятиповерховий будинок затрясло немов картонний. Стіни, двері, посуд - все затремтіло. Навіть вода з крану сама потекла! Ніби при землетрусі. Вибухнуло щось дуже потужне. Таке останній раз було в жовтні, коли по всьому центру вилетіли шибки у вікнах ", - каже донеччанка Анастасія.

Багато жителів в момент вибуху спостерігали величезний спалах над містом.

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"Було видно вогняний гриб приблизно в районі залізничного вокзалу. Кажуть, що вибухнув склад з боєприпасами", - зазначає донеччанин Денис.

Також потужний вибух, що пролунав у шахтарській столиці, було чути в сусідніх містах. Зокрема, в Макіївці та Авдіївці