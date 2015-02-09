Кабмін затвердив оборонне держзамовлення з найбільшим бюджетом за всю історію України

Про це повідомив український політик Анатолій Гриценко, передає ZN.UA.

Як повідомили джерела у Кабміні, документ було прийнято на закритому засіданні уряду під грифом "Цілком таємно". Дане замовлення є рекордним за бюджетом за всю історію України. Сума замовлення у 6 разів перевищує асигнування минулого року.

Але загальна сума замовлення може значно збільшитися після розробки Мінфіном механізму видачі державних гарантій підприємствам-учасникам оборонного замовлення. На даний момент подібний механізм тільки розробляється.

Крім того, Кабінетом міністрів прийнято рішення, що дозволяє оперативно приймати рішення про внесення змін до ДОЗ протягом кількох годин.

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За даними видання, орієнтоване держзамовлення на закупівлю бронетехніки у вітчизняних підприємств бронетанкової галузі, поставки вітчизняних систем високоточної зброї, засобів радіоелектронної боротьби.

До 15% коштів із загальної суми асигнувань будуть спрямовані на закупівлю озброєнь за кордоном. Крім того, в ДОЗ передбачається проведення низки науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок по створенню систем управління підрозділами збройних сил, а також засобів зв'язку.

На затвердження цього важливого документа Кабміну знадобилося 40 днів, про це на своїй сторінці Facebook написав Анатолій Гриценко.

"Без цього документа жодне військове відомство не має права витрачати відповідні бюджетні кошти, не має права укладати з оборонними підприємствами договорів (контрактів) на виконання робіт. Відповідно, розробка, виготовлення і постачання техніки затримується - для всіх силових структур України: для армії, Нацгвардії, СБУ, прикордонників, розвідки ...", - пояснив Гриценко.

На думку політика, в умовах війни Державне оборонне замовлення мало бути затверджено урядом невідкладно, протягом доби після прийняття бюджету. "Для цього проект потрібно готувати завчасно, паралельно із затвердженням державного бюджету. Тим більше, що потреби військ і можливості оборонки відомі", - зазначив Гриценко.