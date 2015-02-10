Пенітенціарна служба втратила зв'язок з колонією №23 (Чорнухіне)

Як повідомили УНІАН у прес-службі, ДПтС України повідомляє, що Чорнухинська виправна колонія управління в Луганській області (№ 23) впродовж останніх кількох тижнів неодноразово піддавалася артилерійським обстрілам, внаслідок чого було зруйновано основну частину житлових, побутових та адміністративних об’єктів, а також інженерно-технічних засобів охорони установи.

Враховуючи активізацію бойових дій в районі дислокації зазначеної установи, ДПтС України, вирішувалося питання евакуації засуджених та персоналу з Чорнухинської виправної колонії до установ інших регіонів.

Разом з тим, за інформацією керівництва колонії, представники незаконних озброєних формувань категорично відмовлялися надати безпечний «коридор» для вивезення засуджених з Чорнухіного та погрожували знищенням конвою та колони автотранспорту.

Під час чергової спроби евакуювати засуджених 7 лютого 2015 року колона, що рухалася у напрямку смт. Чорнухіне, була обстріляна терористичними угрупуваннями неподалік м. Дебальцевого. Внаслідок обстрілу один бронеавтомобіль був пошкоджений, у зв’язку з чим евакуаційні заходи було призупинено, а колона вимушена була повернутися назад.

«На даний час зв’язок із установою відсутній, з’ясувати місцезнаходження засуджених, а також достовірні дані про поранених та загиблих осіб не вбачається можливим. Персоналом ДКВС спільно із органами МВС України вживаються заходи щодо затримання засуджених, які залишили територію установи.

Читайте такожКоридори для евакуації мирних жителів з Дебальцевого та Авдіївки закритіПротягом останніх кількох днів до Артемівської установи виконання покарань управління ДПтС України в Донецькій області (№ 6) співробітниками правоохоронних органів було доставлено 23 особи, які відбували покарання в Чорнухинській виправній колонії (№ 23)», - повідомили у ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля заявила, що два населені пункти на підконтрольній українській владі території Луганської області – Чорнухине і Троїцьке (Попаснянський район) – куди раніше можна було заїхати тільки через Дебальцеве Донецької області, в результаті бойових дій виявились повністю відрізаними від зовнішнього світу.

Сьогодні, 10 лютого, у прес-службі Москаля повідомили, що бойовики так званої «ЛНР» і російські найманці захопили частину селища Чорнухине.

За даними прес-служби, місцеві жителі повідомляють, що в селищі Чорнухине тривають вуличні бої між українськими силовиками з одного боку і бойовиками і російськими військовими з іншого.

«У Чорнухиному розташована колонія суворого режиму, де в мирний час містилося близько тисячі засуджених за тяжкі злочини. Більшу частину засуджених вдалося вивезти до початку активних бойових дій, але в колонії залишилися ще 375 осіб», повідомили у прес-службі Москаля.

За останні декілька днів у колонію неодноразово влучали артилерійські снаряди, огорожа пошкоджена в багатьох місцях, комунікації і корпуси зруйновані, багато засуджених розбіглися, в колонії залишилося лише 10 охоронців, але охороняти засуджених вони не можуть через постійні бойові дії й обстріл. Спроба вивезти охоронців і їх сім'ї з Чорнухіного закінчилася нічим – броньовані «КрАЗ» і автобус підірвали на підступах до селища.