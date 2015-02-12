Вчорашній обстріл Донецька організували бойовики «ДНР» - дані радіоперехоплення (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, Аваков зазначив, що вчора вранці під час обстрілу житлових районів Донецька снаряд влучив в автостанцію «Центр». Шестеро загиблих, вісім поранених. Пошкоджені два автобуси, покрівля автостанції і будівля супермаркету, розташованого поруч. У зв'язку з цим у низці російських ЗМІ була опублікована інформація про те, що Україна нібито «розстрілює мирний Донецьк».

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