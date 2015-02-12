Вчорашній обстріл Донецька організували бойовики «ДНР» - дані радіоперехоплення (відео)
17:39, 12 лютого 2015Війна
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Голова МВС Арсен Аваков опублікував дані переговорів бойовиків, які свідчать про те, хто є винуватцем обстрілу Донецька 11 лютого.
Внаслідок вчорашнього обстрілу загинули 6 людей / @666_mancer
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, Аваков зазначив, що вчора вранці під час обстрілу житлових районів Донецька снаряд влучив в автостанцію «Центр». Шестеро загиблих, вісім поранених. Пошкоджені два автобуси, покрівля автостанції і будівля супермаркету, розташованого поруч. У зв'язку з цим у низці російських ЗМІ була опублікована інформація про те, що Україна нібито «розстрілює мирний Донецьк».
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