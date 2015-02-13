Під час бою за Логвинове загинули бійці "Донбасу" - Семенченко
02:29, 13 лютого 2015Війна
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12 лютого частини батальйону "Донбас" спільно з частинами ЗСУ взяли участь у штурмі населеного пункту Логвинове.
Під час бою за Логвинове загинули три бійці "Донбасу / Facebook
Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Семен Семенченко.
"Населений пункт мав важливе стратегічне значення (супротивник, перебуваючи в ньому, блокував трасу Артемівськ - Дебальцеве і створював загрозу оточення дебальцевської угруповання АТО). В ході важких боїв, бійцями батальйону "Донбас" було знищено до взводу противника, один танк і БМП. Батальйон зазнав втрат: троє бійців загинуло і четверо отримали поранення", - написав Семенченко.
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За його словами, пораненим і сім'ям загиблих батальйон надасть матеріальну допомогу.
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