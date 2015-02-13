Путін послав російських експертів "аналізувати" ситуацію в районі Дебальцевого

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

«Усі доручення дані», — сказав Пєсков.

Разом з тим прес-секретар Путіна не уточнив, на якому рівні будуть представлені експерти з російського боку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 лютого, координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що в районі Дебальцевого на тлі переговорів у Мінську зафіксована різке збільшення кількості регулярних російських військ.

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«На тлі переговорів у Мінську формування російсько-терористичних військ на Донбасі не припиняли спроб вести наступальні дії в районі Дебальцевого. Відзначається різке збільшення кількості регулярних російських військ у даному районі (зведені в тактичні групи з різних військових частин ЗС РФ). Українська артилерія неодноразово завдавала вогняних ударів по бойових порядках терористів. Проте супротивник, незважаючи на значні втрати в районі Логвинового і Нижнього Лозового протягом останньої доби (у цілому - 8 одиниць бронетехніки і до 10 одиниць автомобільного транспорту), продовжує атакувати», - відзначив Тимчук.

12 лютого у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення усіх важких озброєнь. Також передбачено звільнення і обмін всіх заручників.

При цьому ввечері 12 лютого прес-офіцер АТО Анатолій Стельмах повідомив, що протягом доби терористи 50 разів обстріляли українські позиції.

Путін заявив, що Україна не визнає оточення під Дебальцевим, і експерти встановлять, що відбувається «у реальному житті». «Ми домовилися з президентом Порошенком про те, що ми дамо доручення, я готовий це зробити зі свого боку, нашим військовим експертам, з тим, щоб встановити, що ж, все-таки, насправді відбувається зараз у реальному житті», - сказав Путін.