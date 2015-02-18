Бойовики відступили до Новоазовська після невдалої атаки біля Широкиного
08:51, 18 лютого 2015Війна
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Підрозділ військ бойовиків і російських військових почав проводити обстріл українських позицій з двох мінометів в районі н. п. Широкине.
REUTERS
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Через дві години була вибита (група - ред. )українськими військами і почала відхід в сторону Новоазовська. Інша група терористів, в результаті відповідних дій українських військ, відійшла на північний схід зі східної околиці н. п. Широкине під прикриттям двох танків", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, за словами експерта, один з танків був виведений з ладу вогнем українського підрозділу і був евакуйований.
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