Бійці 30-ї бригади вийшли з оточення в Логвиновому, взявши в полон 15 бойовиків

Про це у Facebook повідомив журналіст і волонтер Родіон Шовковський.

Він також розповів, що дорогою українські військові зуміли взяти в полон 15 бойовиків.

«За нами сонце було, вони (бойовики - ред.) нас погано бачили. Ми махнули, типо свої. Підпустили ближче і взяли в полон 15 осіб», - написав він.

Крім полонених бойовиків солдати захопили три міні ПТУРса російського виробництва.

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У той же час, за словами Шовсковского, в даний час бойовики ведуть обстріл по Луганському та Миронівському.

"Цивільних по трасі не пускають. Зараз навіть медицину не пускають. За цим пагорбом уже градами дорогу криють по нашим, які виходять. Виїжджають на всьому, що рухається. Гума рветься об осколки снарядів, доїжджають на дисках", - пише Шовковський.