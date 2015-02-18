Станом на зараз із Дебальцевого вийшло 2475 українських військових - президент
22:16, 18 лютого 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко наголосив, що станом на зараз 2475 українських військовослужбовців вийшли із Дебальцевого.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.
”Станом на зараз вийшли з Дебальцевого підрозділи Збройних сил загальною кількістю 2475 військовослужбовців особового складу”, - наголосив глава держави.
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За його словами, з них - 2132 є військовослужбовцями ЗСУ, 158 - Національна гвардія, а решта від МВС.
”Майже 200 одиниць техніки з Дебальцевого і району Дебальцевого”, - зазначив Порошенко.
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