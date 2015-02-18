Станом на зараз із Дебальцевого вийшло 2475 українських військових - президент



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання РНБО.

”Станом на зараз вийшли з Дебальцевого підрозділи Збройних сил загальною кількістю 2475 військовослужбовців особового складу”, - наголосив глава держави.

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За його словами, з них - 2132 є військовослужбовцями ЗСУ, 158 - Національна гвардія, а решта від МВС.

”Майже 200 одиниць техніки з Дебальцевого і району Дебальцевого”, - зазначив Порошенко.