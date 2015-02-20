Виведені з Дебальцевого сили АТО зайняли позиції біля Артемівська

"Завершилася передислокація основних сил АТО з-під Дебальцевого. Під прикриттям механізованих і артилерійських підрозділів збройних сил особовий склад і техніка вийшли з району виконання завдань, загалом близько 2500 військовослужбовців та майже 800 одиниць техніки після проведення маршових дій зайняли позиції поблизу Артемівська", - заявив Стельмах, якого цитує ZN.UA.

Він також повідомив про відновлення після нічного затишшя обстрілу українських позицій бойовиками. Всього протягом дня, за словами спікера АТО, бойовики 39 раз вели вогонь по позиціях сил АТО.

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"Ворог наніс мінометні удари по Золотому і двічі по Попасній. Активність противника зафіксована і на Донецькому напрямку. Поблизу н. п. Піски сьогодні відбулось бойове зіткнення українських воїнів з терористами. Також цей населений пункт 4 рази незаконні збройні формування обстріляли з "Градів", 10 - з мінометів і гранатометів. Під артилерійські обстріли ворожих військ потрапили Опитне, Авдіївка і Водяне", - повідомив Стельмах.

На Маріупольському напрямку, біля Широкиного, також відбулося бойове зіткнення з ворогом.

"Це селище терористи тричі обстріляли з мінометів. Під мінометний вогонь тричі потрапило й Бердянське", - інформують у штабі АТО.