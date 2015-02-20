Запорізькі артилеристи розповіли подробиці відступу з Дебальцевого

Очевидці кажуть, що під час найщільніших боїв у вівторок бойовики стояли просто за парканом штабу сектора "С" та засипали споруду із підствольних гранатометів, ідеться в сюжеті ТСН.

У ніч на середу від переважної більшості блокпостів та опорників дебальцевського виступу левова частка українських підрозділів відійшли.

Бійці, котрі вийшли з плацдарму, навіть не намагаються ховати чоловічі емоції. Йшли, кажуть, максимально замаскувавшись та дотримуючись режиму тиші.

На першій, бодай відносно спокійній зупинці – перше, що зробили: здійняли над БМП синьо-жовті прапори. Кажуть, саме вона, прострілена у багатьох місцях їхня "беха", врятувала їм життя.

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"Кілометрів 25-30. Годин п'ять ми їхали", - розповів один із вояків.

Ті години вночі проти 18 лютого запорізькі артилеристи запам'ятають на все життя. Кажуть, що готувалися битися до останнього, але розуміли: без підкріплення та боєкомплекту "останнє" відбудеться упродовж найближчих 24-х годин.

Наказ відходити надійшов у вівторок пізно увечері. Йшли, орієнтуючись на передовий загін розвідників.

"Виходили дуже тяжко. Були обстріли з усього озброєння, починаючи від артилерії та закінчуючи автоматами. Крили вогнем практично на всьому нашому шляху", - каже заступник командира артилерійського підрозділу Андрій.

Більшість воїнів, які вийшли з дебальцевського виступу, 18 лютого тепер відзначатимуть як другий – колективний день народження.

Водночас, щойно загояться рани, кажуть, повертатимуться на схід і далі воювати проти агресора.