Україна планує купити у Польщі авіарадари і новітні снайперські гвинтівки - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Rzeczpospolita. Видання посилається на власні джерела в компаніях, які виготовляють зброю.

Ще восени, коли Польща представила на виставці в Києві свої новітні зразки зброї, українська сторона не зацікавилася їх купівлею. Але зараз начебто ситуація змінилася. Видання пише, що ще минулого року представники українських силових відомств активно вели діалог з міністерством оборони Польщі і відвідували заводи-виробники зброї.

Таким чином, українська і польська сторона домовилися про виробництво кількох тисяч шоломів, бронежилетів компанії Maskpol Konieczki і кілька десятків приладів нічного бачення. Однак зараз Київ думає закупити більш серйозне озброєння.

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Зокрема, видання повідомляє, що Україна збирається замовити в Польщі модернізацію своїх танків Т-72. Також джерела видання повідомляють про намір Києва купити радари для виявлення артилерії PIT-Radwar, які виробляють у Варшаві, сучасне оптичне обладнання, радари для виявлення ворожої авіації і безпілотників, а також новітні снайперські гвинтівки компанії Tarnów.

Крім того, Київ цікавить постачання боєприпасів на заміну продукції заводів в Луганську і Донецьку. В цей же час, офіційно в "Польській групі виробників зброї" прокоментували, що розповідати про такі контракти публічно не будуть.