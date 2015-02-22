Вихід із Дебальцевого був надскладною операцією - заступник керівника АТО

Про це в інтерв'ю 5 каналу розповів заступник керівника АТО полковник Валентин Федічив, пише Українська правда.

За його словами, "результати виходу показують, що був обраний оптимальний час".

"Ми готувалися до можливого відходу військ. Це була запланована операція", - запевняє полковник.

За його словами, сили АТО вважали, що командний пункт у Дебальцевому буде знищений.

"Противник до останнього часу вважав, що пункт управління "сектора С" знаходиться в міськвідділку міліції. А його там ніколи не було. І він (ворог – ред.) реально наносив артилерійські удари по міськвідділу. А реально ми були в гаражах", - розповів Федічив.

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"Наше місце вичислили реально за годину до відходу командного пункту. Сперше нам виключили світло, потім зв'язок, потім нам розбили приміщення. Але вихід здійснили з командного пункту без жодної втрати", - додав він.

За його словами, бійці отримали наказ підірвати усю техніку, яку не можна було вивести, але часом траплялись проблеми. Так в руки ворога і могла потрапити передана США антимінометна радарна система.

"Останній батальйон мав наказ підривати все, включаючи пункт управління. І ми чули вибухи. Але техніка підриву могла на певному етапі відносно конкретної установки і не спрацювати", - заявив Федічив.

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"Форма бою як вихід військ із вогневого мішка (це не оточення), завжди вважалась найскладнішою для її проведення. Бо війська мали якимось чином ввести противника в оману щодо часу відводу військ, не дати противнику сісти колонам на хвіст, не дати йому визначити напрямки руху колон. Наш вихід прикривали аеромобільні підрозділи", - розповів полковник.

При цьому, за його словами, втрати бойовиків були настільки великими, що "вони мусили знімати війська з інших напрямків, щоб їх зосередити з одного й іншого боку дебальцівського виступу".