В Україні з'явиться ще один добровольчий танковий батальйон - Бірюков

Про це повідомив помічник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

Він спростував чутки про те, що добровольчі батальйони піддадуться розформуванню. Також він повідомив про створення ще одного батальйону.

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«Або ви думали, що у нас добровольці - тільки Донбас-Азов-ДУК? Як же. У нас ще й формується добровольчий танковий батальйон», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що з початку року під Дебальцевим загинули майже 3 тисячі бойовиків. У той же час, 179 українських військових загинули за місяць - з 18 січня по 18 лютого - під час боїв на Дебальцевському плацдармі.