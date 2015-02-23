В Україні з'явиться ще один добровольчий танковий батальйон - Бірюков
10:08, 23 лютого 2015Війна
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Зараз здійснюється формування добровольчого танкового батальйону.
REUTERS
Про це повідомив помічник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.
Він спростував чутки про те, що добровольчі батальйони піддадуться розформуванню. Також він повідомив про створення ще одного батальйону.
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«Або ви думали, що у нас добровольці - тільки Донбас-Азов-ДУК? Як же. У нас ще й формується добровольчий танковий батальйон», - заявив він.
Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що з початку року під Дебальцевим загинули майже 3 тисячі бойовиків. У той же час, 179 українських військових загинули за місяць - з 18 січня по 18 лютого - під час боїв на Дебальцевському плацдармі.
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