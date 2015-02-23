Прикордонники за добу зафіксували 12 ворожих безпілотників на Донбасі

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, російські найманці продовжують проводити повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

«Загалом протягом доби зафіксовано політ 12 БПЛА. 10 безпілотників виявили в районі н.п. Біленьке, Красна Талівка, Станично-Луганське, Сартана, Маріуполь, Зоря», говориться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє військових, 10 - пораненіТакож зазначається, що ще 2 літальні апарати зафіксовано в Луганській області на ділянках відділів прикордонної служби «Мілове» та «Марківка».