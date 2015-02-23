Бойовики застосовують проти сил АТО зброю російського виробництва
14:07, 23 лютого 2015Війна
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На сході України терористи застосовують проти українських силовиків зброю, захоплену в українських військових частинах в Криму, а також зброю й військову техніку російського виробництва.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій та Луганській області Валентин Федічев.
«Бойовики використовують зброю, захоплену в Криму, з російських арсеналів та новітню зброю, яку виробляє РФ», - сказав він.
Читайте такожПрикордонники за добу зафіксували 12 ворожих безпілотників на ДонбасіЗа словами Федічева, зокрема, це стрілецька зброя, артилерія, буксова та самохідна артилерія, танки, авіація, а також зброю для спеціальних військ.
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