Бойовики застосовують проти сил АТО зброю російського виробництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій та Луганській області Валентин Федічев.

«Бойовики використовують зброю, захоплену в Криму, з російських арсеналів та новітню зброю, яку виробляє РФ», - сказав він.

Читайте такожПрикордонники за добу зафіксували 12 ворожих безпілотників на ДонбасіЗа словами Федічева, зокрема, це стрілецька зброя, артилерія, буксова та самохідна артилерія, танки, авіація, а також зброю для спеціальних військ.