В МВС встановили особу бойовика, який обстріляв правоохоронців у Маріуполі
01:49, 24 лютого 2015Війна
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Встановлено особу другого бойовика з ДРГ, який відкрив вогонь по правоохоронцях у Маріуполі.
Правоохоронці просять допомогти з пошуками злочинця / omenahistoricalsociety.com
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"Гриненко Микола Ігорович, 1986 року народження, житель Маріуполя. Злочинець може бути озброєний. Звертаюся до всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження злочинця, повідомляйте за номером "102""- написав Аброськін.
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