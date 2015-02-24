З території РФ на Донбас заїхали 3 конвоя постачання і танки Т-72 - Тимчук
Продовжується перекидання з території РФ на Донбас матеріально-технічних ресурсів і боєприпасів.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на Facebook.
«За останню добу зафіксовано переміщення принаймні 3-х конвоїв постачання, один з яких (22 транспортні одиниці) пройшов в Донецьк», - пише Тимчук.
Також, за його словами, відзначається зростаюча кількість танків Т-72 різних модифікацій, які перекидаються з території РФ. Вони не перебувають на озброєнні ЗС України. Раніше росіяни перекидали в основному танки Т-64 в різних модифікаціях, що є на озброєнні української армії.
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«В районі на південь Луганська облаштований перевалочний пункт російсько-терористичних військ, куди перекидається техніка і озброєння, які прибувають з Росії. Частина важких озброєнь, що відводяться з переднього краю, також перекидається в цей район», - додає Тимчук.