З території РФ на Донбас заїхали 3 конвоя постачання і танки Т-72 - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на Facebook.

«За останню добу зафіксовано переміщення принаймні 3-х конвоїв постачання, один з яких (22 транспортні одиниці) пройшов в Донецьк», - пише Тимчук.

Також, за його словами, відзначається зростаюча кількість танків Т-72 різних модифікацій, які перекидаються з території РФ. Вони не перебувають на озброєнні ЗС України. Раніше росіяни перекидали в основному танки Т-64 в різних модифікаціях, що є на озброєнні української армії.

Читайте такожІС: з "гуманітарним конвоєм" з РФ прибули російські найманці

«В районі на південь Луганська облаштований перевалочний пункт російсько-терористичних військ, куди перекидається техніка і озброєння, які прибувають з Росії. Частина важких озброєнь, що відводяться з переднього краю, також перекидається в цей район», - додає Тимчук.