Російська армія і бойовики знищили близько 5,5 тисяч будинків на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

"Російські війська та підтримувані Росією бойовики продовжують знищувати інфраструктуру та системи життєзабезпечення населення у містах та селищах Донецької і Луганської областей. Лише в Донецькій області зруйновано та пошкоджено близько 5,5 тис. житлових будинків усіх форм власності", - наголосила Бистра.

Читайте такожНа Луганщині бойовики за добу обстріляли 4 населених пунктиЗа її словами, терористи зруйновали або пошкодили більше тисячі енергетичних об'єктів. "Це повітряні лінії електропередач та підстанцій", - сказала Бистра.

Також бойовиками пошкоджено системи диспетчерського керування та зв'язку, зруйновано адміністративні буліві та викрадено транспортні засоби.