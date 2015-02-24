Бойовики та російські війська постійно порушують перемир’я – МЗС
У МЗС України зазначають, що ситуація на Донбасі продовжує характеризуватися постійними порушеннями перемир'я з боку терористів і російських військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
“Незважаючи на досягнення Мінських домовленостей від 12 лютого, ситуація на Донбасі продовжує характеризуватися постійними порушеннями перемир'я з боку терористів і російських військ”, - сказав Перебийніс.
За його словами, Росія продовжує активно переправляти через державний кордон військову техніку, особовий склад російських збройних сил, порушувати повітряний простір України, накопичувати військову присутність вдовж кордону з Україною.
Як сказав Перебийніс, попри те, що Росія продовжує старанно приховувати свою безпосередню участь у конфлікті, для світового співтовариства це вже є беззаперечним фактом. “Ніхто у світі не вірить у вигадки Кремля про “громадянську війну” в Україні. Для всіх цілком очевидно, що йдеться про російську агресію проти України і що агресор має заплатити високу ціну за брутальне порушення ним міжнародного права”, - сказав Перебийніс.
Читайте також"Нормандська четвірка" погодила питання щодо місії ОБСЄ на Донбасі - КлімкінЗа його словами, заяви російського керівництва про те, що Україна має вести прямий діалог з терористами, є спробою вкотре раз ввести в оману міжнародну спільноту.
«Як свідчать останні події, російські маріонетки так званих “ДНР” і “ЛНР” не приймають жодних рішень. Ці рішення готуються, приймаються і втілюються виключно у Москві, що яскраво продемонстрували останні події навколо Дебальцевого та відповідні ультимативні заяви російського президента», - сказав Перебийніс.