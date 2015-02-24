ЗСУ, росіяни та бойовики узгодили карту розмежування сторін на Донбасі - ОБСЄ

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 23 лютого.

Карту надали членам місії представники Спільного центру з контролю та координації, штаб-квартиру якого тимчасово перенесено в підконтрольний уряду Соледар, сказано у звіті.

Читайте такожХармс: Ідея поліцейської місії ЄС - неправильний інструмент, Україна потребує "блакитних касок"Представник штабу від Російської Федерації заявив членам місії, що бойовики "ЛНР" почали відведення важкого озброєння. Водночас представник України зазначив, що ніяких доказів відведення немає.