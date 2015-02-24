ЗСУ, росіяни та бойовики узгодили карту розмежування сторін на Донбасі - ОБСЄ
21:54, 24 лютого 2015Війна
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Представники Збройних сил України, Росії та члени незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" узгодили актуальну карту з визначеною лінією зіткнення.
REUTERS
Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 23 лютого.
Карту надали членам місії представники Спільного центру з контролю та координації, штаб-квартиру якого тимчасово перенесено в підконтрольний уряду Соледар, сказано у звіті.
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