Бойовики стягують сили в напрямку Маріуполя, перекинули 15 танків і 8 РСЗВ - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

«Зокрема, на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Жовтень, Заіченко, Безіменне продовжується зосередження сил і засобів російсько-терористичних військ. Частина сил і засобів перекидаються з півночі від н. п. Тельманове, частина заходить з боку РФ», - пише Тимчук.

За його словами, всього на даному напрямку зосереджено до 550-600 бойовиків, 15 танків, близько 25 ББМ, до 20 транспортних засобів, а також більше 15 одиниць ствольної артилерії і 8 «кочівних» установок РСЗВ.

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«Головне напрям докладання сил противника - н. п. Широкіно, відзначається активність і за направленням на Павлопіль», - додає Тимчук.

За його інформацією, після недавніх невдалих спроб вибити українські підрозділи з їх позицій в районі Широкіного, командування військ бойовиків проводить перегрупування своєї ударної тактичної групи в даному районі.