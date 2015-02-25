Бойовики виробили нову тактику бою проти сил АТО - Інформаційний спротив

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

Зокрема, за його словами, таку тактику бойовики застосовують на Бахмутській трасі.

«На Первомайсько-Алчевському напрямку противник зосередив сили на ділянці, прилеглій до Бахмутської трасі. Формування російсько-терористичних військ у цьому районі активно використовують міномети, стрілецьку зброю, зрідка обстріл позицій українських військ веде ствольна артилерія», - додає Тимчук.

Також, за даними «Інформаційного спротиву», було зафіксовано переміщення з району Дебальцевого в район Стаханова та Первомайська залишків так званої «механізованої бригади «Привид» бойовиків.

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«Після боїв на Дебальцевському плацдармі на сьогоднішній день «бригада» являє собою не більш ніж посилений батальйон. Значна частина бойової техніки «бригади» виведена з ладу на ділянці від Троїцького до Чорнухиного», - повідомляє Тимчук.

У той же час, артилерійська група бойовиків (4 вогневих підрозділів, до 20 гармат ствольної артилерії, 12 САУ і 12 установок РСЗВ), яка раніше проводила обстріл по Дебальцевому, на даний момент «переорієнтувалась» в напрямку Трьохізбенки, Кримського і Новотошківки.