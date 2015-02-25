Міноборони: командиром "Айдару" є Пташник, а не Мельничук

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема у відомстві пояснили, що Сергій Мельничук був звільнений з посади командира батальйону у зв'язку з обранням депутатом Верховної Ради.

"На підставі наказу Міністра оборони України від 21.11.2014, відповідно до частини шостої статі 20 Закону України «Про статус народного депутата України», частини четвертої статті 5 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пунктів 31, 151 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України підполковника Сергія Мельничука, командира 24 батальйону увільнено від займаної посади та прикомандировано до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКолишній командир батальйону "Айдар" взяв на себе "злочин" СавченкоЗгідно з наказом командира військової частини А1314, якому підпорядкований 24-й батальйон до тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою командира батальйону приступив підполковник Євген Пташник, пояснили в міністерстві.

"Таким чином, позиціювання підполковника Сергія Мельничука як командира 24-й батальйону суперечить вимогам офіційних документів та є дезінформацією суспільства", - сказано в повідомленні.