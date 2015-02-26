Спостерігачі ОБСЄ зафіксували кілька колон військової техніки бойовиків
03:13, 26 лютого 2015Війна
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Протягом 24 лютого спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували кілька колон армійської техніки на підконтрольних бойовикам "ДНР" територіях.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували кілька колон військової техніки бойовиків / REUTERS
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 24 лютого, повідомляє Гордон.
На околиці Макіївки спостерігачі бачили колону з 16 армійських вантажівок без розпізнавальних знаків, які буксирували 122-мм гаубиці в напрямку центру міста.
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Між Амвросіївкою і Іловайськом на трасі Т-0507 ОБСЄ зафіксувала один танк Т-64, що стоїть, і колону з 10 вантажівок без розпізнавальних знаків, які буксирували 152-мм гаубиці в південному напрямку.
На тій же трасі трохи ближче до Донецька спостерігачі зафіксували ще чотири танки Т-64, які стоять.
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