Опубліковано відео колони російських САУ в Макіївці

На відео зафіксовано колону нових самохідних артилерійських установок (САУ), які знаходяться на озброєнні армії РФ. Про це повідомляє ресурс 62.ua.

Жодних розпізнавальних знаків на військовій техніці не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналісти одного з фінських видань зняли на відео колону російської військової техніки в Ростовській області, яка рухалася в бік України по трасі М23 поблизу міста Новошахтинськ, що знаходиться в 50 км від українсько-російського кордону.

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Сторони конфлікту на Донбасі повинні були почати відводити свої сили і техніку на 15-кілометрову відстань ще 20 лютого. Однак ні перемир'я, ні процес відведення військ не було розпочато, бойовики неодноразово порушували угоди.