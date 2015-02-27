Жителі Кіровоградської області передали військовим в зону АТО вантажівки і БРДМ

12:55, 27 лютого 2015
Війна
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Жителі Кіровоградської області передали для потреб військовослужбовців Збройних сил в зону АТО 3 відремонтованих КамАЗи, один "Урал", бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) і позашляховик Land Rover.

REUTERS

Як повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, на переданих машинах було зроблено капітальний ремонт двигуна, кузова, всіх вузлів і агрегатів.

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Приймаючи цінні подарунки від патріотично налаштованих громадян, військовослужбовці висловили теплі слова подяки за надану їм допомогу.

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