Жителі Кіровоградської області передали військовим в зону АТО вантажівки і БРДМ
12:55, 27 лютого 2015Війна
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Жителі Кіровоградської області передали для потреб військовослужбовців Збройних сил в зону АТО 3 відремонтованих КамАЗи, один "Урал", бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) і позашляховик Land Rover.
REUTERS
Як повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, на переданих машинах було зроблено капітальний ремонт двигуна, кузова, всіх вузлів і агрегатів.
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Приймаючи цінні подарунки від патріотично налаштованих громадян, військовослужбовці висловили теплі слова подяки за надану їм допомогу.
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