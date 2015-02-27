Під Артемівськом підірвалися на боєприпасі двоє дітей

За попередньою інформацією неповнолітні знайшли боєприпаси та намагались їх розібрати, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

Один з підлітків загинув на місці, другий у важкому стані доставлений до місцевої лікарні.

Читайте такожВ Станиці Луганській підірвався на гранаті мирний жительЯк повідомив начальник Артемівського МВ Дмитро Кожухівський, зараз 10-річний хлопчик знаходиться у хірургічному відділенні, йде операція. Батьки потерпілого перебувають поруч із сином. Особа другої дитини поки не встановлена.

За повідомленням медиків хлопець помер у кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень внаслідок мінно-вибухової травми. Вік загиблого приблизно 15-16 років.

Обставини та деталі події встановлюються співробітниками Артемівського МВ.

Вказаний факт зареєстровано у журналі єдиного обліку Артемівського міськвідділу, після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події.