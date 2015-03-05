Бойовики 20 разів протягом дня обстріляли позиції сил АТО - Стельмах

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

"Протягом дня противник більше 20 разів порушував режим тиші. Так, з гранатометів і мінометів чотири рази обстріляли Піски, тричі - Миколаївку, двічі - Опитне. По Авдіївці противник вів вогонь із зенітних установок", - повідомив Анатолій Стельмах.

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За його словами, найважкіша ситуація спостерігалося на Донецькому напрямку.

"Поблизу селища Миколаївка близько 12 години противник застосував БМП проти сил АТО. А з 14-ї хвилини майже 40 хвилин безуспішно атакував опорний пункт сил АТО", - сказав Стельмах і додав, що атака була відбита українськими військовими.