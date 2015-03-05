Бойовики 20 разів протягом дня обстріляли позиції сил АТО - Стельмах
23:35, 05 березня 2015Війна
178 0
Речник сил АТО Анатолій Стельмах повідомив, що протягом дня противник поанд 20 разів порушував режим тиші
REUTERS
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
"Протягом дня противник більше 20 разів порушував режим тиші. Так, з гранатометів і мінометів чотири рази обстріляли Піски, тричі - Миколаївку, двічі - Опитне. По Авдіївці противник вів вогонь із зенітних установок", - повідомив Анатолій Стельмах.
Читайте такожСили АТО готові до третього етапу відведення важкого озброєння - штаб
За його словами, найважкіша ситуація спостерігалося на Донецькому напрямку.
"Поблизу селища Миколаївка близько 12 години противник застосував БМП проти сил АТО. А з 14-ї хвилини майже 40 хвилин безуспішно атакував опорний пункт сил АТО", - сказав Стельмах і додав, що атака була відбита українськими військовими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter