Бойовики перекинули в район Горлівки дві батареї гаубиць і зенітні установки

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Зафіксовано перекидання 2-х танкових підрозділів (груп) по 6 танків, 14 ББМ, дві батареї артилерійських знарядь (гаубиці Д-30), а також 4-х армійських вантажівок з зенітними установками ЗУ-23-2», - пише Тимчук.

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За інформацією ІС, зафіксовано переміщення на північний схід від Ясинуватої пересувного командного пункту російських військ - 8 спецавтомобілів і 2 критих вантажівки в супроводі 4-х БТР.

«З боку Єнакієвого в район н. п. Горлівка прибула бронегруппа з 7-ми БМП-1,2; 2-х БТР-80, 2-х танків. У складі групи зафіксовано також 2 ЗРК «Стріла-10М», - додав Тимчук.