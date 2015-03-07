Сили АТО відвели від лінії зіткнення «Урагани»
22:15, 07 березня 2015Війна
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Згідно з Мінськими угодами, 6 березня почався відвід на заздалегідь підготовлені майданчики РСЗВ "Ураган".
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко, передають «Новости Донбасса».
"Триває третій етап відведення важкої військової техніки з боку ВСУ. Вже відведено 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" та МТ-12Р "Рута", 152-мм артилерійські установки "Акація" і РСЗВ "Град", - зазначив Лисенко.
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Раніше сили АТО повідомляли, що готові почати відведення реактивних систем залпового вогню "Ураган" з 6 березня.
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