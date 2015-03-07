Сили АТО відвели від лінії зіткнення «Урагани»

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко, передають «Новости Донбасса».

"Триває третій етап відведення важкої військової техніки з боку ВСУ. Вже відведено 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" та МТ-12Р "Рута", 152-мм артилерійські установки "Акація" і РСЗВ "Град", - зазначив Лисенко.

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Раніше сили АТО повідомляли, що готові почати відведення реактивних систем залпового вогню "Ураган" з 6 березня.