Збитки від руйнувань інфраструктури на Донбасі досягають майже 5 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталія Бистра.

За її словами, зокрема, у Донецькій області загальна сума руйнувань об'єктів житлової структури та інших об'єктів сягає понад 3 млрд грн, у Луганській області — понад 1,6 млрд грн.

Читайте такожНа Луганській ТЕС ліквідували пожежу і відновили електропостачання області

Як зазначила Бистра, на сьогодні у Донецькій області усунуто пошкодження на 574 газорозподільчих пунктах, ще близько 600 залишається пошкодженими.

Без водопостачання на Донеччині залишається понад 900 тис. осіб.

Водночас у Луганській області без централізованого водопостачання залишається близько 163 тис. осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оцінює збитки від руйнування доріг в результаті бойових дій у Луганській і Донецькій областях в 4,7 млрд грн.