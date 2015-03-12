Обстріл бойовиками Широкиного: поранені троє військовослужбовців
18:15, 12 березня 2015Війна
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Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками Широкиного станом на 17:30 поранені троє військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Олега Сушинського.
Сьогодні, після ранкових бойових зіткнень, о 14:51 збройні формування "ДНР" почали обстріл позицій сил АТО в Широкиному із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібром 120мм.
Читайте такожБойовики знову почали обстріл ШирокиногоВогонь вівся до 15:25. Після цього періодичний обстріл ведеться з застосуванням стрілецької зброї.
На 17:30 поранені вже 3 військовослужбовців ВСУ. Ситуація контролюється.
Гучні розриви, які сьогодні чули жителі Маріуполя близько 15:00-16:00 пов'язані з утилізацією боєприпасів, виявлених в процесі розмінування територій бойових зіткнень в секторі "М".
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