Обстріл бойовиками Широкиного: поранені троє військовослужбовців

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Олега Сушинського.

Сьогодні, після ранкових бойових зіткнень, о 14:51 збройні формування "ДНР" почали обстріл позицій сил АТО в Широкиному із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібром 120мм.

Читайте такожБойовики знову почали обстріл ШирокиногоВогонь вівся до 15:25. Після цього періодичний обстріл ведеться з застосуванням стрілецької зброї.

На 17:30 поранені вже 3 військовослужбовців ВСУ. Ситуація контролюється.

Гучні розриви, які сьогодні чули жителі Маріуполя близько 15:00-16:00 пов'язані з утилізацією боєприпасів, виявлених в процесі розмінування територій бойових зіткнень в секторі "М".