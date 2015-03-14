Терористи увечері обстріляли Широкине з "відведених" мінометів - сектор "М"

Про це він сказав у ефірі Еспресо.TV.

"Ситуація навколо Маріуполя, зокрема навколо багатостраждального села Широкиного, залишається напруженою.

Сьогодні бойовики 7 разів порушили перемир'я. Вони обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Крім того, протягом дня, по позиціях наших військ стріляв снайпер.

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Під вечір вони застосовували міномети калібру 120 мм. Ця зброя має бути відведеною згідно Мінських домовленостей", - розповів Олег Сушинський.