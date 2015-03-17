Поблизу Маріуполя бойовики підійшли до лінії зіткнення з силами АТО

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук.

«До складу цього угруповання періодично перекидається з території Росії бойова техніка і фахівці з її обслуговування. На «передньому краї» відмічено появу ще однієї «мобільної» бронегрупи (6 танків, 5 ББМ, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, за підтримки мінометної батареї)», - пише Тимчук.

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Тим часом, на Донецькому напрямку терористи не залишають спроб «промацати» передній край системи оборони українських військ шляхом проведення інтенсивних обстрілів, спроб диверсій в глибину бойових порядків сил АТО, широкого використання технічних засобів розвідки.

«На ділянці між н. п. Мар'їнка і Красногорівка на даний момент налічується до 3 000 бойовиків і російських найманців, при 27 танках (рознесених по групах по 3-4 танка), 36 ББМ», - додав Тимчук.