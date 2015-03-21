Терористи підірвали міст в Трьохізбенці - ЗМІ

Про це повідомляє луганське видання "Інформатор".

Як повідомило виданню інформоване джерело, це сталося 18 березня після того, як бойовики безуспішно намагалися проникнути зі Слов'яносербська до Трьохізбенки, яку займають українські військові.

Читайте такожУ Станиці Луганській підірвали останній міст через Сіверський Донець

В даний момент район вибуху активно обстрілюється снайперами бойовиків.

Нагадаємо, що 19 березня був підірваній останній міст через річку Сіверський Донець, який з'єднував Луганськ та село Станиця Луганська.